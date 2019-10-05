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Amasya'da traktörden düşen kişi hayatını kaybetti

10 dakika önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde hareket halindeki traktörden düşen kişi öldü.

Amasya'da traktörden düşen kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Amasya'nın Taşova ilçesinde hareket halindeki traktörden düşen kişi öldü.

Esençay köyünde Abidin Ünsal, 60 KY 582 plakalı traktörüyle tarlasına gübre taşıdığı sırada traktörde bulunan Ömer Kara (65) dengesini kaybederek araçtan düştü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Kara'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Esençay, Taşova, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:42 Kaynak: AA
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