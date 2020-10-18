Amasya'da tünel içinde bir motosikletin, önce kaldırıma sonra minibüse çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Oktay Yurtseven'in kullandığı plakasız motosiklet, şehir merkezinde bulunan Ferhat Tüneli'nde kontrolden çıkarak önce kaldırıma daha sonra karşı yönden gelen bir minibüse çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yurtseven, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Amasya'da tünelde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika