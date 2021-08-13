Amasya'da turizm toplantısı yapıldı - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, turizm üst kurulu toplantısı yapıldı.

Masatlı, Amasya Valiliğinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Amasya'nın köklü tarihi ve kültürü ile turizmde iddialı bir il olduğunu söyledi.

Turizmde hedeflerinin Harşena Kalesi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girmesi olduğunu aktaran Masatlı, Kültür ve Turizm Bakanlığının rehberliğinde çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Kentteki aşılama çalışmalarındaki başarı sayesinde Amasya'nın haritada mavi renge döndüğünü anımsatan Masatlı, söz konusu durumun turist sayısındaki artışa yansıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Salgının da etkisiyle geçtiğimiz yıl oldukça düşen yerli ve yabancı turist sayımız, aşılamada mavi iller arasında yer almamız ile gün geçtikçe artış kaydetmektedir. Geçtiğimiz hafta sonu 33 tur otobüsünün ilimize gelmesi bu durumun açık bir göstergesidir. Biz de turizmde paydaş kurumlarımızın da katkısıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Turizm Danışma Ofisinin faaliyete geçmesi, tarihi eserlerimizin dokusuna uygun tabelalar hazırlanması, Anonim Türbe Restorasyonu, Kılıçaslan İlkokulunun Geleneksel Osmanlı El Sanatları Merkezine dönüştürülmesi, Sofular Mahallesi sokak düzenlemesi bu çalışmaların başlıcalarıdır. Bu projelerin tamamen hayata geçmesiyle Amasya turizmine de olumlu katkılar sağlayacaktır."

Toplantıya, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ ve diğer yetkililer katıldı.