Son Dakika Haberleri: Amasya'da Ücretsiz 2019 Fidan Dağıtıldı

Amasya'da Ücretsiz 2019 Fidan Dağıtıldı

1 saat önce

AMASYA Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 'Fidan dik orman olsun yaşanacak yurdun olsun' sloganıyla düzenlenen etkinlikte ücretsiz 2019 fidan dağıtıldı.

Amasya'da Ücretsiz 2019 Fidan Dağıtıldı, System.String[]
AMASYA Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 'Fidan dik orman olsun yaşanacak yurdun olsun' sloganıyla düzenlenen etkinlikte ücretsiz 2019 fidan dağıtıldı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafında Yavuz Selim Meydanı'nda 'Fidan dik orman olsun yaşanacak yurdun olsun' sloganıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte 2019 fidan, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2018 yılında 81 farklı türde 12 milyon fidan üretimi, 20 milyon fidan bakımı ve 16 ton tohum üretimi gerçekleştirdiklerini anlatan Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriya Nane, "Kamu bina ve bahçelerini, okul, hastane, mezarlıklar ve yol kenarlarına dikilenler ile halkımıza ücretsiz olarak dağıtımı yapılan fidanlarla ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor, bölgemizi ve ülkemizi yeşillendiriyoruz. Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'nda gelenekselleşen ve yılın son gününde gerçekleştirilen fidan dağıtım etkinliğinde defne, mazı, kara servi, servi ağacı ile diğer çeşitli türlerde 2019 adet fidanın dağıtımını ücretsiz olarak gerçekleştirdik. 2019 adet fidan dağıtımını gerçekleştirerek yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek giriyoruz" diye konuştu. - Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:05 Kaynak: DHA

Selim, Amasya, Güncel
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