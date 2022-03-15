Amasya'da UNESCO 1. Paydaş Katılım Çalıştayı yapıldı - Son Dakika

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Amasya Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları Alan Yönetim Planı'na ilişkin strateji, politika ve hedeflerin belirlendiği 1. Paydaş Katılım Çalıştayı düzenlendi.

Kentte bir otelde düzenlenen çalıştaya, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, paydaş kurum, kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Masatlı, yaptığı konuşmada, Amasya'nın yaklaşık 8 bin 500 yıllık tarihi ile 14 medeniyete ev sahipliği yapmış, Anadolu coğrafyasının kadim şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Amasya Harşena Dağı Pontus Kral Kaya Mezarları'nın Nisan 2015'te UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alındığını hatırlatan Vali Masatlı, şöyle devam etti:

"Bu tarihten sonra çeşitli sebepler ve salgın süreci nedeniyle duran çalışmalara, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın rehberliğinde Amasya Valiliğimiz ve Amasya Belediyemizin işbirliği içinde 2020 yılında tekrar başlamış bulunuyoruz. Valiliğimizin koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak, Amasya Belediye Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalanmış, Alan Yönetimi Sınırlarının Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından tespit edilmesinin ardından ise Alan Başkanlığı kurularak Arkeoloji Müzesi müdürümüz Alan Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Alan Başkanlığımıza da başkanlığını yaptığım Amasya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Eğitim Vakfına ait olan ve UNESCO alanında yer alan tarihi bina tahsis ve tefriş edilmiştir."

Çalışmaların önemli bir safhasını oluşturan Alan Yönetim Planına ilişkin strateji, politika ve hedefleri belirlemek üzere bir araya geldiklerini hatırlatan Masatlı, "Alan Yönetim Planı ve UNESCO dosyasının hazırlanması için yapılan ihale sonucu, Amasya İl Özel İdaresi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu'nun, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Katkı Fonu'ndan sağlanan destekle, alanında yetkin bir danışmanlık firması ile sözleşme imzalanmış olup, Alan Başkanlığı ve Danışman Firmanın çalışmaları süratle devam etmektedir. Şu an itibarıyla ise ilgili mevzuat doğrultusunda Danışma, Denetleme ve Eşgüdüm Kurullarımız oluşturulmuştur. Bu çalışmaların başarıyla sonuçlanarak, Amasya'mızın UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alması en büyük temennimizdir." diye konuştu.

Başkan Sarı ise gerçekleşen çalıştayın tarih ve kültür şehri Amasya için büyük önem taşıdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve bölgede kültürel mirasın korunmasına ve tanıtımına hizmet edecek bir merkez olma hedefiyle, Amasya Belediyesi ve Valiliğimizin öncülüğünde Harşena Dağı ve Kral Kaya Mezarları'nın UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesine girmesi için 2020 yılının Eylül ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Amasya Valiliği ve Amasya Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile resmi olarak çalışmalarımız başlamıştır. Yapılan bu toplantının amacı, UNESCO adaylık dosyası için hazırlanması gerekli olan yönetim planının vizyonunu, politikalarını ve hedeflerini belirlemek olup bu hedefler doğrultusunda bir eylem planı oluşturmaktır."

Konuşmaların ardından çalıştay, paydaş kurum ve kuruluşlardan katılımcıların detaylı sunumlarıyla devam etti.