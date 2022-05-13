Amasya'da üniversite öğrencileri görme engellilerle goalball oynadı - Son Dakika
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Amasya'da üniversite öğrencileri görme engellilerle goalball oynadı

13.05.2022 20:28
Amasya'da üniversite öğrencileri görme engellilerle goalball oynadı

Amasya Üniversitesi öğrencileri, Engelliler Haftası dolayısıyla görme engellilerle goalball oynadı.

Amasya Üniversitesi öğrencileri, Engelliler Haftası dolayısıyla görme engellilerle goalball oynadı.

Amasya Üniversitesi Spor Salonunda düzenlenen müsabakada, öğrenciler gözlerini bağlayarak, görme engelli bireylerle görme engellilere özgü bir takım sporu olan goalball oynadı.

Altınokta Görme Engelliler Amasya Şube Başkanı Musa Demiryarar, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Çok mutlu olduklarını ve bir farkındalık oluştuğunu anlatan Demiryarar, "Bir goalball takımımız var. Burada engelli kardeşlerimizle üniversitedeki öğrenci kardeşlerimizin gerek bizi anlama açısından, gerekse bu oyunun zorluğunun üstesinden gelerek, arkadaşlarımızın nasıl spor yaptığını anlamaları, bilmeleri için böyle bir ortam oluşturuldu Amasya Üniversitesinde. Biz de arkadaşlarımızla beraber geldik. Gençlerimizle bu oyunu burada icra ediyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Mahmut Bayram ise Goalball'ın zor bir spor olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Malum Engelliler Haftası olduğundan dolayı goalball oynadık. Görme engellilerin futbolu bizim için de farklı bir deneyim oldu. Gerçekten dışarıdan göründüğü gibi değilmiş bunu çok iyi anladık. Yaptıkları iş çok zor bir iş. Yeri geldi topları dışarıya attık veya ters tarafa attık. Bir tek kulak duyumuzu kullanarak oynamaya çalıştık, gerçekten çok zor bir spordu."

Amasya'da üniversite öğrencileri görme engellilerle goalball oynadı
Amasya'da üniversite öğrencileri görme engellilerle goalball oynadı
Amasya'da üniversite öğrencileri görme engellilerle goalball oynadı
Amasya'da üniversite öğrencileri görme engellilerle goalball oynadı
Amasya'da üniversite öğrencileri görme engellilerle goalball oynadı

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Kaynak: AA

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