Amasya'da üniversite öğrencilerine siber güvenlik semineri verildi - Son Dakika
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Amasya'da üniversite öğrencilerine siber güvenlik semineri verildi

26.05.2022 12:16
Amasya'da üniversite öğrencilerine siber güvenlik semineri verildi

Amasya'da üniversite öğrencilerine yönelik siber güvenlik semineri verildi.

Amasya'da üniversite öğrencilerine yönelik siber güvenlik semineri verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, SİBERAY Projesi kapsamında Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde Amasya Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Polis ekipleri seminerde, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY Projesi çerçevesinde öğrencileri bilgilendirdi.

Seminerde öğrencilere projenin tanıtımı yapılarak, teknoloji bağımlılığı, siber suç ve siber zorbalık, siber güvenlik ve yaptırımlar gibi konular anlatıldı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Halil İbrahim Cesur, siber suçlarla mücadele kapsamında toplumun bilinçlenmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Öğrencilere uyarılarda bulunan Cesur, "İnternet ve sosyal medyayı neredeyse hepimiz kullanıyoruz. Siber ortamda işlenen suçların oranı da bu sebeple yükseliyor. İnternet ve sosyal medya kullanan herkes risk altındadır. Kişisel anlamda güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak, siber güvenlik alanında bilinçli olmamız gerekiyor." dedi.

Seminerde, güvenli online alışveriş yöntemleri, ATM'leri kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, sosyal medya üzerinden satış konuları ile ilgili bilgiler de verildi.

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Kaynak: AA

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