Üye Girişi
Amasya'da üniversite öğrencilerinin su faturası ve çorbaları belediyeden - Son Dakika

Amasya'da üniversite öğrencilerinin su faturası ve çorbaları belediyeden

16.12.2021 14:47
Amasya'da üniversite öğrencilerinin su faturası ve çorbaları belediyeden

Amasya Belediyesi, üniversite öğrencilerine su faturası desteğinde bulunacak ve çorba ikramı yapacak.

Amasya Belediyesi, üniversite öğrencilerine su faturası desteğinde bulunacak ve çorba ikramı yapacak.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gençler çorbalar ve su faturaları bizden" sloganıyla başlattıkları uygulama ile 18 bin üniversite öğrencisine destek olacaklarını söyledi.

Gençlere yönelik farkındalık çalışmalarının devam ettiğini aktaran Belediye Başkan Sarı, "Tüm belediye hizmetlerimizi gençlerin ihtiyaç, beklenti ve önceliklerini dikkate alarak şekillendirmeye çalışıyoruz. Şartların ağırlaştığı, koşulların zorlaştığı bir dönemde gençlerimizi düşündük. Onların daha rahat bir yükseköğretim hayatı sürdürmelerine öncelik verdik. Bu amaçla başlattığımız farkındalık çalışmasında, öğrenci belgesi, ikametgah belgesi ve kira kontratı ile belediyemize başvuran tüm öğrencilerimiz bundan sonra su faturası ödemeyecek." diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinden hem su ücreti alınmayacağını hem de öğrencilerin, Amasya Belediyesi tarafından hizmete açılan Hilal Çorba Evi'nden ücretsiz faydalandırılacağını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

" Edirne'den Kars'a onlarca vilayetten şehrimize gelen evlatlarımız var. Onlar şehr-i şirin Amasya'yı evi seçti, ana, baba ocağı bildi. Vakit onlara yuvalarının sıcaklığını verme vakti. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarla kendilerine bir nebze de olsa yardımcı olarak Amasya Belediyesinin her daim yanlarında olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz. Su faturalarının yanı sıra yeni kurduğumuz Hilal Çorba Evi'nden üniversite öğrencilerimiz öğrenci kimlik kartlarını göstererek ücretsiz olarak yararlanabilecek. Böylelikle kent meydanında 65 yaş üstü bireylere ücretsiz çorba servisi yapılan merkezimiz bundan sonra üniversite öğrencilerine de hizmet verecek."

Açtıkları çeşitli kurslar ve düzenledikleri sportif faaliyetler ile her alanda gençlere yönelik çalışmalar sürdürdüklerini dile getiren Sarı, "Her mahallemizde Kültür Evleri ile hizmet veriyoruz. Kurslar açıyor, insanımızın kişisel gelişimlerini destekliyoruz. Şimdi ise Amasya Belediyesi gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlamak için sanatsal ve sportif faaliyetlere ağırlık vermeye başlıyor. Resim, müzik ve çeşitli branşlarda açtığımız kurslarla genç girişimcileri ve yenilikçi fikirleri destekliyoruz. Amasya Belediyesi olarak her daim gençlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Amasya'da üniversite öğrencilerinin su faturası ve çorbaları belediyeden
Amasya'da üniversite öğrencilerinin su faturası ve çorbaları belediyeden

Amasya Belediyesi, su faturası, Üniversite, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da üniversite öğrencilerinin su faturası ve çorbaları belediyeden - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:56 Faiz indirimlerinin bedeli ağır oldu! Dolar, TL karşısında son 4 ayda 7 TL birden değerlendi
14:55 AK Partili Samancı ekonomiyle ilgili eleştirilere "Ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz" yanıtı
14:54 BDDK'dan Türk lirası cinsinden kullanılan banka kredileri için talimat verdi: Amacına aykırı kullanılmasına izin vermeyin
14:40 Saldırganı ısırarak durdurdu, ayın polisi seçildi!
14:40 Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!
14:40 Herkesin merak ettiği soru: Ölümsüzlük teknolojisi bulundu mu?
14:35 Kulis bilgisi: Asgari ücret için 3 bin 900 lirada anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 bin 200 liraya çıkaracak
14:31 Babacan'dan 'döviz kuru' tepkisi: Niçin bu ülkeye tekrar tekrar zarar veriyorsunuz?
14:27 Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor
14:19 Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den sevindiren asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorum
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
BDDK'dan Türk lirası cinsinden kullanılan banka kredileri için talimat verdi: Amacına aykırı kullanılmasına izin vermeyin BDDK'dan Türk lirası cinsinden kullanılan banka kredileri için talimat verdi: Amacına aykırı kullanılmasına izin vermeyin         
14:55
Liseli Gamze Açar'ın katillerinin 'uyuşturucu krizine girmişti' iddiası çürütüldü Liseli Gamze Açar'ın katillerinin 'uyuşturucu krizine girmişti' iddiası çürütüldü         
14:52
Kulis bilgisi: Asgari ücret için 3 bin 900 lirada anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 bin 200 liraya çıkaracak Kulis bilgisi: Asgari ücret için 3 bin 900 lirada anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 bin 200 liraya çıkaracak         
14:36
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, ettiği küfürle kahkahaya boğdu Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, ettiği küfürle kahkahaya boğdu         
14:26
Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu         
13:43
Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler         
12:28
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor         
10:51
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 15:06:17. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'da üniversite öğrencilerinin su faturası ve çorbaları belediyeden - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement