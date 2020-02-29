Amasya'da üretilen antibakteriyel tulumlar Çin'e gönderiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da üretilen antibakteriyel tulumlar Çin'e gönderiliyor - Son Dakika

Amasya'da üretilen antibakteriyel tulumlar Çin'e gönderiliyor

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan fabrikada üretilen antibakteriyel tulumlar, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden Çin'e satılıyor.

Amasya'da üretilen antibakteriyel tulumlar Çin'e gönderiliyor, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan fabrikada üretilen antibakteriyel tulumlar, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden Çin'e satılıyor.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu hazır giyim firması Şen Tekstil, yaklaşık 2 hafta önce Çin'den gelen talep üzerine bu alandaki üretimini durdurup, antibakteriyel tulum üretmeye başladı.

Üretim kapasitesi ve çalışan sayısının artırıldığı fabrikada üretilen tulumlar, tek kullanımlık ve hava geçirmeme özelliğine sahip.

İşletme sahibi Şener Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın giyim üzerine üretim yaptıklarını ancak gelen talep sonrası antibakteriyel tulum üretimine yöneldiklerini söyledi.

Aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için fabrika çalışanlarının gece gündüz tulum ürettiğini belirten Şen, "Üretime başladıktan sonra milyon adetlerde siparişler geldi. Günlük 5 bin adet üretiyoruz. Gelen siparişler sınırsız. Ürettiğimiz ürünler günlük olarak kargo uçağıyla gidiyor." dedi.

Kapasitelerini daha da artıracaklarını dile getiren Şen, "Ürünümüz astar, su geçirmez bir ürün, hava da geçirmiyor. Giyildiğinde vücutta hiç açık yer bırakmıyor." diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Amasya'da üretilen antibakteriyel tulumlar Çin'e gönderiliyor
Türkiye ile Çin arasında 5 yılda 126 milyar dolarlık ticaret yapıldı İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi Son dakika: TSK'nin düzenlediği misilleme saldırılarında rejimin 2 generali ve 1 albay öldürüldü

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 18:43:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya'da üretilen antibakteriyel tulumlar Çin'e gönderiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]