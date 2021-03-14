Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

14.03.2021 17:27

Son dakika haberlerine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Merzifon- Ankara kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde ve otomobilde arama yaptı.

Ekipler, aramalarda 389,78 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.İ. (39) nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.K. (29) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Uyuşturucu, Hisarcık, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika


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