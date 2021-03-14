Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
14.03.2021 17:27
Son dakika haberlerine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Merzifon- Ankara kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde ve otomobilde arama yaptı.
Ekipler, aramalarda 389,78 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.İ. (39) nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.K. (29) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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