Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

AMASYA'da polisin durdurduğu otomobilde 3 parça halinde toplam 1 kilo 516 gram bonzai, 4 paket halinde 919,58 gram toz esrar, 3.90 metamfetamin ele geçirildi.

Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

AMASYA'da polisin durdurduğu otomobilde 3 parça halinde toplam 1 kilo 516 gram bonzai, 4 paket halinde 919,58 gram toz esrar, 3.90 metamfetamin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.U. isimli şahsın araç ile Amasya'ya uyuşturucu madde getireceği ihbarını aldı. Harekete geçen ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramada 3 parça haline toplam 1 kilo 516 gram bonzai, 4 paket halinde 919,58 gram toz esrar, 3.90 metamfetamin, tütünle harmanlanmış esrar maddesi ve uyuşturucu madde kullanımı için yapılmış aparat ele geçirdi. Araç sürücüsü H.U. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:46 Kaynak: DHA
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