Son Dakika Haberleri: Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu

Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir otomobilde bin 570 uyuşturucu hap ele geçirildiBir ihbarı değerlendiren Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Trabzon'a giden bir otomobili Meray mevkisinde durdurdu.

Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir otomobilde bin 570 uyuşturucu hap ele geçirildi

Bir ihbarı değerlendiren Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Trabzon'a giden bir otomobili Meray mevkisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış bin 570 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobildeki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:38 Kaynak: AA

Merzifon, Trabzon, Amasya, Güncel
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