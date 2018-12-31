Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir otomobilde bin 570 uyuşturucu hap ele geçirildiBir ihbarı değerlendiren Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Trabzon'a giden bir otomobili Meray mevkisinde durdurdu.
Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde bir otomobilde bin 570 uyuşturucu hap ele geçirildi
Bir ihbarı değerlendiren Amasya Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Trabzon
'a giden bir otomobili Meray mevkisinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış bin 570 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Otomobildeki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:38 Kaynak: AA
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