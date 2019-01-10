Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Samsun'dan gelen bir otomobili Boğazköy mevkisinde durdurdu.



Araçta yapılan aramada ses sistemine gizlenmiş bir miktar esrar ele geçirildi.



Ekipler araçtaki 2 şüpheliyi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına aldı.

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