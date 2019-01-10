Son Dakika Haberleri: Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu

Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Samsun'dan gelen bir otomobili Boğazköy mevkisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada ses sistemine gizlenmiş bir miktar esrar ele geçirildi.

Ekipler araçtaki 2 şüpheliyi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:58 Kaynak: AA

Amasya, Güncel
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