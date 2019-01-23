Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.



Bir ihbarı değerlendiren Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'dan gelen bir otomobili Yağmur köyü mevkisinde durdurdu.



Araçta bulunan S.T. ve S.E.Ç'nin üzerinde yapılan aramada 340 gram esrar bulundu.



S.T. ve S.E.Ç, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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