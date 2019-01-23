Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu
6 dakika önce
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'dan gelen bir otomobili Yağmur köyü mevkisinde durdurdu.
Araçta bulunan S.T. ve S.E.Ç'nin üzerinde yapılan aramada 340 gram esrar bulundu.
S.T. ve S.E.Ç, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:59 Kaynak: AA
Selin Ciğerci, Cinsiyet Değiştirmeden Önce Korsan Taksicilik Yaptığını İtiraf Etti
Efsane Gerçek Oluyor
HDP'yi Karıştıran Aday! Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor
Son Dakika! CHP'nin Şişli'den Aday Göstermeyi Düşünmediği Mustafa Sarıgül Partiden İstifa Ediyor