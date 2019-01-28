Son Dakika Haberleri: Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu

Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu

13 dakika önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobili ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 1 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Otomobildeki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:50 Kaynak: AA

Amasya, Güncel
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