Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu
13 dakika önce
Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Amasya
'nın Suluova
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren Amasya Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobili ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 1 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Otomobildeki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:50 Kaynak: AA
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