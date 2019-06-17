Son Dakika Haberleri: Amasya'da uyuşturucu operasyonu
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Amasya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine 55 ABN 828 plakalı otomobil ve bir yolcu otobüsünü Merzifon ilçe girişinde durdurdu.
Otomobildeki İ.K. ve F.Ü'nün üzerinde 10,40 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile 2,60 gram toz esrar, otobüs yolcularından E.K'nin üzerinde ise 526 gram toz esrar ele geçirildi.
Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:39 Kaynak: AA
Amasya
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