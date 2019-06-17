Amasya'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:39 Kaynak: AA
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, ihbar üzerine 55 ABN 828 plakalı otomobil ve bir yolcu otobüsünü Merzifon
ilçe girişinde durdurdu.
Otomobildeki İ.K. ve F.Ü'nün üzerinde 10,40 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile 2,60 gram toz esrar, otobüs yolcularından E.K'nin üzerinde ise 526 gram toz esrar ele geçirildi.
Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına aldı.
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