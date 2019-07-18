Amasya'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Amasya Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:18 Kaynak: AA
'nın Merzifon
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Amasya İl Jandarma Komutanlığı
ve Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarati çalışması sonucu Akören
köyünde H.D'nin bahçesinde uyuşturucu ürettiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı.
H.D'nin evinde yapılan aramada 300 gram uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan düzenek ve araç gereçler ile 16 uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
H.D. gözaltına alındı.
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 açıklaması Huawei'den Android açıklaması Trump'ın Türkiye mesajı sonrası Dolar'da son durum Son dakika! Trump'tan kritik Türkiye açıklaması