Son Dakika Haberleri: Amasya'da uyuşturucu operasyonu
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Amasya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Amasya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ve Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarati çalışması sonucu Akören köyünde H.D'nin bahçesinde uyuşturucu ürettiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı.
H.D'nin evinde yapılan aramada 300 gram uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan düzenek ve araç gereçler ile 16 uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
H.D. gözaltına alındı.
Merzifon, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:18 Kaynak: AA
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