Amasya'da uyuşturucu operasyonu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir araçta bulunan uyuşturucu ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Meray Kavşağı mevkisinde kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, A.S. idaresindeki 55 T 3854 plakalı otomobili durdurdu.

Kimlik kontrolü yapan ekipler, araçtaki kişilerin davranışlarından şüphelenerek otomobilde arama yaptı.

Aramada, araçta bulunan O.B'nin üzerinde 85 gram esrar ve 37 uyuşturucu hap, E.Ç'nin ise iç çamaşırında gizlenmiş 1,58 gram esrar ele geçirildi.

A.S, O.B. ve E.Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.