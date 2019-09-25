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Amasya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kilo 198 gram kubar esrar ve 123 kök Hint keneviri ele geçirildi; olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Amasya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kilo 198 gram kubar esrar ve 123 kök Hint keneviri ele geçirildi; olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu imalatı ve ticaretinin yapıldığı istihbaratına ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıhayta Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.


Operasyonda şüpheli H.K. evinin yakınlarında sazlık bir alanda ektiği Hint kenevirlerine bakım yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

Zanlının evindeki aramada 5 kilo 198 gram kubar esrar ve 123 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:32 Kaynak: AA
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