Amasya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Amasya'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 3 parça haline toplam 1 kilo 516 gram bonzai, 4 paket halinde 919,58 gram toz esrar, 3.90 metamfetamin ele geçirdi.

Amasya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 3 parça haline toplam 1 kilo 516 gram bonzai, 4 paket halinde 919,58 gram toz esrar, 3.90 metamfetamin ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre H.U. isimli şahsın araç ile Amasya'ya uyuşturucu madde getireceğini tespit eden ekipler, söz konusu araca müdahale etti. Araç sürücüsü H.U. gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada 3 parça haline toplam 1 kilo 516 gram bonzai, 4 paket halinde 919,58 gram toz esrar, 3.90 metamfetamin, tütünle harmanlanmış esrar maddesi ve uyuşturucu madde kullanımı için yapılmış aparat ele geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AMASYA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hakkında Zindaşti soruşturması açılan Burhan Kuzu'dan açıklama: Yargıyı rahat bırakın
50 yaşındaki adam, aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 22:01:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]