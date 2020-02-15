Amasya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 3 parça haline toplam 1 kilo 516 gram bonzai, 4 paket halinde 919,58 gram toz esrar, 3.90 metamfetamin ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre H.U. isimli şahsın araç ile Amasya'ya uyuşturucu madde getireceğini tespit eden ekipler, söz konusu araca müdahale etti. Araç sürücüsü H.U. gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada 3 parça haline toplam 1 kilo 516 gram bonzai, 4 paket halinde 919,58 gram toz esrar, 3.90 metamfetamin, tütünle harmanlanmış esrar maddesi ve uyuşturucu madde kullanımı için yapılmış aparat ele geçirdi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AMASYA