Son Dakika Haberleri: Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

28 dakika önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Meray Kavşağı'nda polis ekipleri, 55 T 3854 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, araçta bulunan O.B'nin üzerinde 85 gram esrar ve 37 uyuşturucu hap, E.Ç'nin iç çamaşırında gizlenmiş 1,58 gram esrar ele geçirildi.


A.S, O.B. ve E.Ç, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - AMASYA

Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:58 Kaynak: İHA
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