Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Merzifon Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan araştırmalarda Merzifon Sanayi Sitesi içerisinde bir iş yerinde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi alınması üzerine, bu iş yerine gecenin ilerleyen saatlerinde polisler tarafından operasyon yapıldı. Şüpheliler C.Y. (29), i.K. (40) ve M.H.K.'nin (31) üzerilerinde yapılan aramada gazete kağıdına sarılı toplam 11,31 gr ve araç içerinde yapılan aramada ise siyah poşet içerisinde 95,75 gr ağırlığında toplam 107,06 gr esrar olduğu değerlendirilen yeşil bitki tohumları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AMASYA