Son Dakika Haberleri: Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.

Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Merzifon Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan araştırmalarda Merzifon Sanayi Sitesi içerisinde bir iş yerinde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi alınması üzerine, bu iş yerine gecenin ilerleyen saatlerinde polisler tarafından operasyon yapıldı. Şüpheliler C.Y. (29), i.K. (40) ve M.H.K.'nin (31) üzerilerinde yapılan aramada gazete kağıdına sarılı toplam 11,31 gr ve araç içerinde yapılan aramada ise siyah poşet içerisinde 95,75 gr ağırlığında toplam 107,06 gr esrar olduğu değerlendirilen yeşil bitki tohumları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AMASYA

Merzifon, Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:55 Kaynak: İHA
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