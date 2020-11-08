Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir otomobilde 714 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili Meray mevkisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 714 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Otomobildeki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.