Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir otomobilde 714 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili Meray mevkisinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 714 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Otomobildeki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika