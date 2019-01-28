Son Dakika Haberleri: Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

20 dakika önce

AMASYA'da polisin düzenlediği operasyonda 1 kilogram ağırlığında 'skunk' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama, System.String[]
AMASYA'da polisin düzenlediği operasyonda 1 kilogram ağırlığında 'skunk' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.A.G.'nin il dışından uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine şüphelinin yönetimindeki otomobili akaryakıt istasyonunda durdurdu. Otomobilde yapılan aramada poşetler içinde 1 kilogram ağırlığında 'skunk' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobildeki 3 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen B.A.G., H.A., ve A.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:44 Kaynak: DHA

Amasya, Güncel
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