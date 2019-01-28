Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

AMASYA'da polisin düzenlediği operasyonda 1 kilogram ağırlığında 'skunk' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

AMASYA'da polisin düzenlediği operasyonda 1 kilogram ağırlığında 'skunk' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.A.G.'nin il dışından uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine şüphelinin yönetimindeki otomobili akaryakıt istasyonunda durdurdu. Otomobilde yapılan aramada poşetler içinde 1 kilogram ağırlığında 'skunk' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobildeki 3 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen B.A.G., H.A., ve A.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



- Amasya

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Havalimanlarında Bir İlk! Dedektör Köpekler Artık Parayı da Koklayacak

Sel Vurdu, Kutsal Topraklar Su Altında Kaldı

Meteorolojiden Vatandaşlara Sevindiren Haber! Sıcaklıklar Artıyor

CHP Parti Binasına Kilit Vuran İlçe Yönetimi, CHP'li Başkan Adayı ve Partilileri Sokakta Bıraktı