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Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

27 dakika önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]
Amasya'nın Suluova ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Suluova ilçesinden Amasya istikametine doğru yapılan uygulamada 34 FM 4356 plakalı araç Suluova uygulama noktasında alınarak, araç içerisinde yapılan aramada aracın el freni kapalı haznesinde gizlenmiş vaziyette toplamda 184 adet extacy hap ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Araçta bulunan E.C.D, U.D.A, Y.B ve O.S isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılacak. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 12:18 Kaynak: İHA
Suluova, Amasya, 3. Sayfa
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