Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
27 dakika önce
Amasya'nın Suluova ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 12:18 Kaynak: İHA
'nın Suluova
ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Suluova ilçesinden Amasya istikametine doğru yapılan uygulamada 34 FM 4356 plakalı araç Suluova uygulama noktasında alınarak, araç içerisinde yapılan aramada aracın el freni kapalı haznesinde gizlenmiş vaziyette toplamda 184 adet extacy hap ve 8 adet fişek ele geçirildi.
Araçta bulunan E.C.D, U.D.A, Y.B ve O.S isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılacak. - AMASYA
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