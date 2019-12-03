Son Dakika Haberleri: Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika

Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

6 saat önce

Amasya'da sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama, System.String[]

Amasya'da sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 1539,37 gram esrar maddesi, 26,52 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet sentetik hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ses ve gaz fişeği atan tabanca (kurusıkı), 694 adet 9 mm. çapında dolu fişek, 170 adet ses ve gaz tabanca mermisi, 5 adet tabancalara ait şarjör, 1 adet hassas el kantarı, 400 TL para (uyuşturucu madde satışından elde edilen), 2 adet uyuşturucu madde kullanmak için yapılmış kova tabir edilen düzenek, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çöp poşeti, 50 gram esrar maddesi, 26 adet sentetik hap, 3 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet ses ve gaz fişeği atan tabanca (kurusıkı), 216 adet tüfek fişeği 2 adet 9*19 mm çapında fişek ele geçirdi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - AMASYA

Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi
Yakalanacağını anlayınca "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi, sonra teslim oldu Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi Rusya lideri Putin'den NATO'ya eleştiri: Çağın gerisinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 21:11:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]