Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Amasya'da sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 1539,37 gram esrar maddesi, 26,52 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet sentetik hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ses ve gaz fişeği atan tabanca (kurusıkı), 694 adet 9 mm. çapında dolu fişek, 170 adet ses ve gaz tabanca mermisi, 5 adet tabancalara ait şarjör, 1 adet hassas el kantarı, 400 TL para (uyuşturucu madde satışından elde edilen), 2 adet uyuşturucu madde kullanmak için yapılmış kova tabir edilen düzenek, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çöp poşeti, 50 gram esrar maddesi, 26 adet sentetik hap, 3 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet ses ve gaz fişeği atan tabanca (kurusıkı), 216 adet tüfek fişeği 2 adet 9*19 mm çapında fişek ele geçirdi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - AMASYA