Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
29 dakika önce
Amasya merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:37 Kaynak: İHA
merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Amasya, İstanbul
ve Samsun
'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 6 tabanca mermisi, 2 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılacak. - AMASYA
Estetik mağduru kadının yüzü tanınmaz hale geldi
Fuhuş iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Kadınlar kaçarken evdeki adam balkondan atladı
Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı
Adana'da TIR, çarptığı otomobille köprüden uçtu! Tam o an kamerada