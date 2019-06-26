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Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

40 dakika önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ve Samsun'da yapılan eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde ve Samsun'da yapılan eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin Merzifon ve Samsun'da eş zamanlı ortak düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları ile birlikte kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonda satışa hazır vaziyette 30 içimlik bonzai ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.A., V.G., R.K., E.S., M.Y., M.A., O.D., A.A. isimli şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:03 Kaynak: İHA
Samsun, Amasya, 3. Sayfa
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