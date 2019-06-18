Son Dakika Haberleri: Amasya'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Amasya'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

1 saat önce

Amasya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Amasya'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama, System.String[]
Amasya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu (KOM) ekipleri, 55 ABN 828 plaka araçla İ.K., F.Ü.,ve E.K. isimli şahısların İstanbul'a gittikleri ve Amasya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Merzifon Meray Kavşağı'nda araç durduruldu. İ.K. ve F.Ü. isimli şahısların olduğu belirlendi. Yapılan üst aramasında İ.K. isimli şahsın üzerinde 10.40 Gram skunk maddesi ve 2,60 gram toz esrar maddesi elde edildi. E.K. isimli şahsın ayrı geleceği ihtimali üzerine ekipler ilçe girişinde yapılan uygulamada saat 03.00 sıralarında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü durdurdu. Araç içerisinde E.K. isimli şahsın olduğu tespit edildi. E.K. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1,43 gram cebinde, bin 524,5 gram eşyasının içinde toz esrar ele geçirildi.

Şahıslar, uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınarak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:45 Kaynak: İHA
Araç, Amasya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara polisi 'avcıları' avladı Uyuşturucu satıcıları arasında oğlunu gören anne yere yığıldı 10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi Dayakçı koca cezasını "evlilik kitaplarını" okuyarak tamamlayacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:40:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]