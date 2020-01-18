Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi girişinde 60 BL 017 plakalı otomobili durdurdu. Araçta bulunan E.K ve C.Y'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 255,97 gram genetiği değiştirilmiş esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.