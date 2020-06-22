Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu temin etmek ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklandı.

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