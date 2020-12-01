Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buğdaylı Mahallesi'nde bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada 13,80 gram metamfetamin, 11,64 gram esrar ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Otomobildeki Z.K, Y.Ö. ve R.K, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alındı.