Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu.

Otobüste bulunan U.B, C.S, M.G. ve R.S'nin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada 213 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptıkları" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, U.B. ve C.S adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.