Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Amasya 'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mardin'deki bin 700 yıllık kilise 2 kere satışa çıktı ama alan olmadı! Tarihi kilise bu sefer yurt dışında açık artırmaya çıkacak