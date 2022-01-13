Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Suluova ilçesinde takip sonucu bir otomobili durduran ekipler, 270 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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