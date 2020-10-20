Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buğdaylı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada poşetlenmiş 34 gram sentetik uyuşturucu ve 510 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polis ekiplerince araçta bulunan N.Y. (46) adlı şüpheli kadın gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı.
- Kaynak: AA
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