Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

26.07.2022 16:49
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde aracında uyuşturucu ile yakalanan ve gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde aracında uyuşturucu ile yakalanan ve gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Meray uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 993,3 gram metamfetamin bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

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Kaynak: AA

Merzifon, Hisarcık, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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