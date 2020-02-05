Amasya'da uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı - Son Dakika

Amasya'da uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı

6 saat önce

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 774 gram toz esrar olduğu değerlendirilen madde ve 3,68 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı, System.String[]

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 774 gram toz esrar olduğu değerlendirilen madde ve 3,68 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul'dan uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli araç, Meray kavşağı uygulama noktasında durduruldu. Polisin araç içerisinde yaptığı aramada tek parça halinde 774,24 gram toz esrar olduğu değerlendirilen madde ve 3,68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler Y.Ç., C.Ö., Ş.Ö. ve K.Ö., 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' ve 'Uyuşturucu madde ticareti' iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mansur Yavaş, Van'daki çığ felaketi için başsağlığı paylaşımında bulundu
İdlib'de şehit olan 2 askerimiz memleketlerinde toprağa verildi Çığ felaketinin yaşandığı Van'da hava durumu! İşte son bilgiler Çığ felaketinden kurtulan AFAD Müdürü Osman Uçar, yaşadığı dehşeti anlattı

Son Dakika Haberleri
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 17:20:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya'da uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]