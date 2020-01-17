Amasya'da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Amasya'da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

6 saat önce

Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı, Amasya Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya'da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı, Amasya Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Varol, ülke genelinde uyuşturucuyla ilgili çok ciddi bir mücadele içine girildiğini söyledi.

Uyuşturucunun arzı ve talebinin ortadan kaldırılması için önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini anlatan Varol, bağımlıların tedavisi, rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması için sağlık kuruluşları ve rehberlik merkezleriyle iş birliği içinde olduklarını ifade etti.

Toplantıya Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Zengin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoban, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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