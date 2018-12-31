Amasya'da Vatandaşlara Ücretsiz Fidan Dağıtıldı
56 dakika önce
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 'Fidan dik orman olsun yaşanacak yurdun olsun' sloganıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara ücretsiz olarak fidan dağıtımı yapıldı.
Amasya
Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 'Fidan dik orman olsun yaşanacak yurdun olsun' sloganıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara ücretsiz olarak fidan dağıtımı yapıldı.
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafında Yavuz Selim
Meydanı'nda 'Fidan dik orman olsun yaşanacak yurdun olsun' sloganıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte 2019 adet fidan vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2018 yılında 81 farklı türde 12 milyon fidan üretimi 20 milyon fidan bakımı 16 ton ise tohum üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriya Nane, Kamu bina ve bahçelerini, Okul, hastane, mezarlıklar, yol kenarlarına dikilen ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtımı yapılan fidanlarla ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor bölgemizi ve ülkemizi yeşillendiriyoruz. Amasya'da Yavuz Selim Meydanında gelenekselleşen ve yılın son gününde gerçekleştirilen fidan dağıtım etkinliği Defne
, Mazı, Kara Servi, Servi ağacı ve diğer çeşitli türlerde 2019 adet fidanın dağıtımını ücretsiz olarak gerçekleştirdik. 2019 adet fidan dağıtımını gerçekleştirerek yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek giriyor diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:50 Kaynak: DHA
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