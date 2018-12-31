Son Dakika Haberleri: Amasya'da Vatandaşlara Ücretsiz Fidan Dağıtıldı

Amasya'da Vatandaşlara Ücretsiz Fidan Dağıtıldı

56 dakika önce

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 'Fidan dik orman olsun yaşanacak yurdun olsun' sloganıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara ücretsiz olarak fidan dağıtımı yapıldı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 'Fidan dik orman olsun yaşanacak yurdun olsun' sloganıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara ücretsiz olarak fidan dağıtımı yapıldı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafında Yavuz Selim Meydanı'nda 'Fidan dik orman olsun yaşanacak yurdun olsun' sloganıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte 2019 adet fidan vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2018 yılında 81 farklı türde 12 milyon fidan üretimi 20 milyon fidan bakımı 16 ton ise tohum üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriya Nane, Kamu bina ve bahçelerini, Okul, hastane, mezarlıklar, yol kenarlarına dikilen ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtımı yapılan fidanlarla ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor bölgemizi ve ülkemizi yeşillendiriyoruz. Amasya'da Yavuz Selim Meydanında gelenekselleşen ve yılın son gününde gerçekleştirilen fidan dağıtım etkinliği Defne, Mazı, Kara Servi, Servi ağacı ve diğer çeşitli türlerde 2019 adet fidanın dağıtımını ücretsiz olarak gerçekleştirdik. 2019 adet fidan dağıtımını gerçekleştirerek yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek giriyor diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:50 Kaynak: DHA

Selim, Amasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı

Kar Kalınlığının 5 Metreyi Geçtiği Muş'ta Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 21:46:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da Vatandaşlara Ücretsiz Fidan Dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]