Amasya'da, Vefa Sosyal Destek Grubu doğum günü kutladı - Son Dakika

AMASYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan yaş grubundaki Muhterem Karabulut (65), eşi Hatice Karabulut'un (63) doğum gününü kutlamak için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi. Görevliler de eve pasta ve çiçek ile giderek, Hatice Karabulut'a sürpriz yaptı.

Merzifon ilçesine bağlı Akpınar köyünde yaşayan Muhterem Karabulut, eşi Hatice Karabulut'un doğum gününü kutlamak istedi. Ancak yaşı nedeniyle sokağa çıkması yasak olan Muhterem Karabulut, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinden yardım istedi. Görevliler de pasta ve çiçek alıp, çiftin evinin kapısını çaldı. Kapıyı açtığında üzerinde mum yanan pasta ile karşılaşan Hatice Karabulut duygulu anlar yaşadı. Mumları üfleyen Karabulut, eşi ile görevlilere teşekkür etti.