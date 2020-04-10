Amasya'da Vefa Sosyal Destek Grubu doğum günü kutladı - Son Dakika

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Amasya'da Vefa Sosyal Destek Grubu doğum günü kutladı
6 saat önce
Amasya'da Vefa Sosyal Destek Grubu doğum günü kutladıAMASYA'da, Muhterem Karabulut (65) eşi Hatice Karabulut'un (63) doğum gününü kutlamak için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi.
Amasya'da Vefa Sosyal Destek Grubu doğum günü kutladı
AMASYA'da, Muhterem Karabulut (65) eşi Hatice Karabulut'un (63) doğum gününü kutlamak için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi. Eve pasta ve çiçekle gelen görevliler, kadına sürpriz yaptı. Merzifon ilçesine bağlı Akpınar köyünde yaşayan Muhterem Karabulut eşi Hatice Karabulut'un doğum gününü kutlamak için Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinden yardım istedi. Ekipler pasta ve çiçek organizasyonu yaptıktan sonra, mumları yanan pasta ile geldikleri evde kapıyı çaldı. Sürprizi gören Hatice Karabulut duygulandı. Mumlara üfleyen kadın, eşibe ve görevlilere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:45 Kaynak: DHA
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