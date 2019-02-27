Amasya'da Vergi Haftası Etkinlikleri

Amasya ve ilçelerinde Vergi Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Amasya ve ilçelerinde Vergi Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Vali Osman Varol, Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Defterdar Kaya Kurşun ve birim müdürlerini kabul etti.



Vali Varol, Vergi Haftası'nın verginin toplum tarafından benimsenmesi ve vatandaşların vergilerini gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması bakımından önemli olduğunu söyledi.



Kamu hizmetlerinin vatandaşa etkin bir şekilde götürülebilmesinde vergi gelirinin büyük önemi olduğunu vurgulayan Varol, "Ülkenin kalkınması ve kamu hizmetlerinin topluma daha etkin ulaştırılmasının, ödenen vergilerle sağlanacağı bilincinin topluma anlatılması büyük önem arz etmektedir. Hedef, etkin idare ve güçlü bir Türkiye. Bir vatandaşlık görevi olan vergi ödemeyi, hepimizin yerine getirmesi gerekir." dedi.



Defterdar Kurşun ve birim müdürleri çalışmaları hakkında Vali Varol'a bilgi verdi.



Merzifon, Suluova, Taşova ilçelerinde de Vergi Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

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