Amasya'da "Vergi Uygulamaları ve Kariyer Planlaması" Konferansı
20 dakika önce
Amasya Üniversitesi ve Amasya Defterdarlığı tarafından "Vergi Uygulamaları ve Kariyer Planlaması" konulu konferans düzenlendi.
Amasya Üniversitesi
ve Amasya Defterdarlığı tarafından "Vergi Uygulamaları ve Kariyer Planlaması" konulu konferans düzenlendi.
Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesinde düzenlenen konferansa, Gelir İdaresi Daire Başkanı Zekai Çenge ve Gelir İdaresi Grup Başkanı Mesut Uçak konuşmacı olarak katıldı.
Çenge, Vergi Haftası
'nda düzenlenen faaliyetlerle, vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulmasının amaçlandığını ifade etti.
Konferans, Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi ve Rektör
Yardımcısı Kemal Polat
'ın konuşmacılara çiçek ve fidan dikme sertifikası taktim etmesiyle son buldu.
Konferansa, Amasya Defterdarı Kaya Kurşun, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:36 Kaynak: AA
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