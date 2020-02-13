Amasya'da voleybol heyecanı - Son Dakika
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Amasya'da voleybol heyecanı

6 saat önce

Türkiye Okullar Arası Voleybol Grup Maçları Amasya'da başladı.

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Türkiye Okullar Arası Voleybol Grup Maçları Amasya'da başladı.


13-15 Şubat tarihleri arasında Amasyaspor Salonu ve Amasya Hamit Kaplan Spor Salonunda yapılacak Türkiye Okullar Arası Voleybol Grup Maçları için seremoni düzenlendi. Törende konuşan Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürdü Kadir Kılıç, "İlimizde grup müsabakalarını yapıyoruz. Grup maçları 13-15 Şubat tarihleri arasında üç gün sürecek. İstanbul, Trabzon, Ankara, Sivas, Giresun, Yozgat, Çorum ve Amasya'dan grupları en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Amacımız üst takımlara, üst liglere sporcu yetiştirmek" dedi.


Seremoninin ardından müsabakalar başladı. - AMASYA

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:10 Kaynak: İHA
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