Amasya'da voleybol heyecanı - Son Dakika
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Amasya'da voleybol heyecanı

13 dakika önce

2019-2020 eğitim-öğretim yılı okul sporları erkek ve kız yarı final karşılaşmaları Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu'nda başladı.

Amasya'da voleybol heyecanı, System.String[]

2019-2020 eğitim-öğretim yılı okul sporları erkek ve kız yarı final karşılaşmaları Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu'nda başladı. 4 gün sürecek olan turnuvaya 70 sporcu ve teknik ekiple yaklaşık 100 kişi katıldı.


Kızlarda Ankara, Eskişehir, Giresun, İzmir, Ordu, Tokat ve Trabzon; erkeklerde Ankara, İstanbul, Kastamonu, Mersin, Samsun, Tokat ve Trabzon'dan katılan okullar kıyasıya mücadele ediyor. Amasya Voleybol İl Temsilcisi İbrahim Birol Öncül, "2019-2020 Öğretim yılında okul sporları faaliyet programında yer alan küçük erkekler ve küçük kızlar yarı final müsabakaları oynanmaktadır. Dört gün oynanacak olan müsabakalar neticesinde iki kız, iki erkek takımı Türkiye birinciliğine gideceklerdir" dedi - AMASYA

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:16 Kaynak: İHA
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