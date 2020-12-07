Amasya'da yabani hayvanlar kamerada - Son Dakika

- Amasya'da yabani hayvanlar kamerada
AMASYA - Amasya'da yabani hayvanlar orman görevlilerince görüntülendi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde görev yapan Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, Destek köyü yaylalarında incelemelerde bulunurken ormanda yaşayan yaban hayvanlara denk geldi.
Taşova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Destek köyü yakınlarındaki ormanlarda inceleme yaparken yaban hayvanlarına denk geldiler. Sonbahar renklerinin göründüğü ormanlık alanda 3 ceylanın kaçış anı görüntülendi.
Ormanlık alanda daha sonra dere kenarında sulanan 7 domuzun görüntüleri kameralarına yansıdı.
- Kaynak: İHA
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