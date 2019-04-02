Son Dakika Haberleri: Amasya'da Yangın: 2 Ölü

Amasya'da Yangın: 2 Ölü

55 dakika önce

AMASYA(AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti.

Amasya'da Yangın: 2 Ölü, System.String[]
AMASYA(AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Belevi köyünde Gülahmet Yüksel (83) ile eşi Gülhanım Yüksel'in (75) yaşadıkları iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Taşova Belediyesi ve Erbaa Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaşlı çiftin öldüğü belirlendi.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yaşlı çiftin cenazeleri cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:54 Kaynak: AA

Taşova, Amasya, Güncel
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