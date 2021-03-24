Amasya'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Amasya 'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı.

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