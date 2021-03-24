Amasya'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Amasya'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Mehmet Paşa Mahallesi'nde Atilla Yıldız'a ait evden kimsenin bulunmadığı sırada dumanların yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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