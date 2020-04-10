Amasya'da yangın sonucu 1 hayvan telef oldu, 120 ton saman yandı - Son Dakika

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında bir küçükbaş hayvan telef oldu, 120 ton saman yandı.

Samanlığın yanındaki ahırlarda bulunan 80 büyükbaş hayvan, vatandaşlar, itfaiye ve güvenlik güçlerinin yardımıyla başka ahıra götürüldü.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye, 7 araç ve 15 personelle müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Borsa Mahallesi'nde İbrahim ve Uğur Doğan'a ait ahırların yanında açık alanda bulunan samanlıkta yangın çıktı.

Amasya 'nın Suluova ilçesinde hayvan çiftliğinde çıkan yangın sonucu 1 küçükbaş hayvan telef oldu, 120 ton saman yandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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